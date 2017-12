Fons Scheys treedt toe tot AGB 02u26 0

Fons Scheys werd zopas aangesteld als nieuw lid van het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Glabbeek. Hij vervangt Michael Degeest (sp.a), die recent ontslag nam. Scheys was vroeger een bekend wielrenner in de streek en was ook jarenlang actief in het bestuur van de gemeentelijke sporthal. Sinds 2013 beheert het AGB de gemeentelijke sporthal en het hoeft dan ook niet te verbazen dat Scheys met zijn jarenlange expertise het beheer van de sporthal toegewezen krijgt. (VDT)