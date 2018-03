Fietsclub Maes Girls & Boy's start nieuw seizoen 07 maart 2018

Fietsclub Maes Girls & Boy's is aan een nieuw seizoen begonnen. Iedereen is nog welkom om mee te fietsen, elke zondagvoormiddag , van maart tot eind oktober.





"Wij fietsen samen als één toeristenclub met gemiddeld tien à twaalf fietsers", zegt woordvoerder Ronny Vergeylen. "Onze vaste startplaats is het voormalige café Het Loze Vissertje. Na onze rit 'fietsen' we nog even na in het parochiecentrum van Bunsbeek."





Alle info vind je op www.maesgirlsandboys.be. (VDT)