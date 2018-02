Feestvierders laten zich vervoeren door JATienen 07 februari 2018

In een bomvolle zaal Glazuur vond de vijfde editie plaats van Feesten met Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). Ook bij deze editie stond veilig vervoer van en naar de feestzaal centraal. In samenwerking met JATienen kon iedereen zich ook dit jaar dankzij de Dorpspartij-jongeren gratis laten ophalen en thuisbrengen. "Tussen 21 en 5 uur deden er ruim 200 feestvierders een beroep op de vrijwilligers van JATienen. Elke bezoeker kon bovendien een alcoholtest doen op de blaasmachine van het BOB-promoteam van VIAS (het vroegere BIVV). Nuchtere chauffeurs kregen een BOB-sleutelhanger en wie te veel gedronken had, werd aangeboden om gebruik te maken van het gratis vervoer van JATienen", besluit Reekmans. (VDT)