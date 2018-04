Extra politiecontrole op parkeren aan schoolpoort 16 april 2018

02u24 1

Bij de ingebruikname van de nieuwe gemeenteschool in Glabbeek werden heel wat maatregelen genomen om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Zo werd de voorzijde volledig autoluw gemaakt en mag er niet meer geparkeerd worden op de Dries bij het begin en het einde van de schooldag. De ruime parking aan de Glazuur volstaat namelijk ruimschoots om alle ouders te laten parkeren. Al bijna twee jaar is de schoolpoort in Glabbeek zo heel wat veiliger gewonerden. De politie heeft het voorbije schooljaar zelfs niet moeten controleren op de handhaving, omdat iedereen correct de regels volgde. Maar sinds enkele dagen lappen meerdere automobilisten de regels aan hun laars door met knipperlichten aan te parkeren voor de school, voetpaden als parkeerplaats te misbruiken, op het autoluwe schooldomein komen of de gehandicaptenplaatsen in te nemen.





Daarom heeft de politie de opdracht gekregen om de komende weken opnieuw intensief te controleren waarbij alle foutparkeerders onmiddellijk geverbaliseerd zullen worden. (KBG)