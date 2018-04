Extra gemeentesubsidies voor Natuurpunt 21 april 2018

Het gemeentebestuur van Glabbeek keurde nieuwe werkingssubsidies voor Natuurpunt Glabbeek goed. Concreet gaat het over 25 eurocent per inwoner of ruim 1.400 euro aan jaarlijkse gemeentelijke subsidies. "We geven deze extra financiële ondersteuning aan Natuurpunt enerzijds voor het onderhoud van het natuurgebied de Paddepoel in Bunsbeek, maar vooral ook voor hun ondersteuning bij heel wat de educatieve projecten voor onze scholen", zegt schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Deze legislatuur werd er onder meer al een biodiversiteitscharter en een bijencharter afgesloten. We realiseerden samen met Natuurpunt een natuureducatief pad, een insectenhotel en een vogelkijktoren in het natuurreservaat de Paddepoel in Bunsbeek. En bij de aanleg van een groene speelplaats in de gemeenteschool kunnen we als gemeente rekenen op de deskundige hulp van Natuurpunt."





(VDT)