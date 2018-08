Expo over Glabbeek tijdens oorlog ACTEURS BRENGEN 100 JAAR OUDE GETUIGEN TOT LEVEN VANESSA DEKEYZER

25 augustus 2018

02u24 0 Glabbeek Het gemeentebestuur van Glabbeek organiseert dit weekend in zaal Glazuur een unieke tentoonstelling over Glabbeek tijdens de oorlogsjaren. Centraal staan enkele streekfiguren die 100 jaar later met verfilmde toneelproducties weer tot leven komen.

"Door een culturele samenwerking met de drie toneelverenigingen die ons kleine dorp rijk is, BOK Bunsbeek, de Muiletrekkers Kapellen en toneelkring Attenrode-Wever, maken we met deze interactieve tentoonstelling erfgoed laagdrempelig, toegankelijk en vooral leerrijk voor iedereen", zegt Ronny Laermans, voorzitter van de cultuur- en erfgoedraad. "Via de tv-schermen op deze tentoonstelling zie je acteurs van de drie toneelverengingen aan het werk die historische ooggetuigen uit WO I na 100 jaar terug tot leven brengen. Zo vertelt dorpspastoor Cornelis Segers van Bunsbeek het verhaal van wat er in zijn parochie gebeurde tijdens WO I. Rode Kruisverpleger Leonard Reynaerts brengt zijn relaas over hoe hij de slachtoffers identificeerde en een waardig graf gaf. En korporaal Arthème De Coster uit Zuurbemde die als oorlogsvrijwilliger naar het IJzerfront trok, vertelt uit zijn oorlogsdagboek dat hij toen nauwgezet bijhield."





Wrak NN775

De filmopnames vonden plaats tijdens het weekend van 4 augustus, onder het toeziend oog van Jo Peeters, de drijvende kracht achter Tielt-Winge TV en het museum van het verzet uit Tielt-Winge. Ronny Laermans is de acteur die korporaal Arthème De Coster vertolkt, Georges Jacquemyn is dorpspastoor Cornelius Segers en Pol Pierlet kruipt in de huid van Leonard Reynaerts. Daarnaast kunnen bezoekers ook op grote tentoonstellingsborden heel wat oorlogsverhalen ontdekken van WO I, maar ook de moord op drie jonge weerstanders uit Glabbeek door de Duitse bezetten 75 jaar geleden en het verzet tijdens WO II komen aan bod. "Op vraag van heel wat inwoners stellen we opnieuw ook een gedeelte van de vliegtuigwrak van de gecrashte Britse bommenwerper Lancaster NN775 tentoon. En de Heemkundige Kring Glabbeek en het museum van het Belgisch verzet uit Tielt-Winge hebben een stand."





De aparte toneelstukken en de tentoonstellingsborden werden allemaal uitgeschreven en ontworpen door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) die zich hiervoor baseerde op de brieven, verslagen en dagboeken van de drie hoofdrolspelers uit WO I.





Opgedoken foto's

"En we brengen ook heel wat recent opgedoken historische foto's van de begrafenis van de vermoorde drie jonge weerstanders uit Glabbeek tijdens WO II in beeld", aldus Reekmans. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op zaterdag 25 en zondag 26 augustus van 10 tot 19 uur.