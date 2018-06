Evenementenhal zal pas volgend jaar openen 20 juni 2018

De nieuwe evenementenhal 'Hangaar 44' zal nog niet in september open gaan, zoals oorspronkelijk meegedeeld. De verbouwing van de oude legerloods door het autonoom gemeentebedrijf AGB is nog niet gestart. "De aannemer heeft een tijdspanne waarin hij mag beginnen. Uiterlijk september moeten de werken starten", reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "We hopen de hal begin maart 2019 te kunnen openen." (VDT)