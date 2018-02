Eindelijk oplossing voor put in Pamelenstraat 23 februari 2018

02u39 1 Glabbeek Er is eindelijk een akkoord bereikt om het gat in de Pamelenstraat te dichten.

In augustus 2016 ontstond er een diepe put in het voetpad aan het kruispunt van de Pamelenstraat met de Tiensesteenweg in deelgemeente Bunsbeek na werken van Aquafin en de Watergroep. Onmiddellijk werden beide bedrijven in gebreke gesteld door de gemeente. "De put was ontstaan nadat een aannemer bij werken iets verderop een ondergrondse waterleiding beschadigde", vertelt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Eerst moet deze ondergrondse leiding hersteld worden, vooraleer de put, die vol met water blijft staan, en het voetpad hersteld kunnen worden."





Rechtszaak

De gemeente deed enkele maanden geleden al zelf de put tijdelijk dicht om ongelukken te voorkomen omdat de discussie tussen de verzekeringsmaatschappijen van Aquafin en de Watergroep al negentien maanden aan de gang was. "Doordat deze discussie geen enkele oplossing voor het probleem bracht, hadden we twee opties: ofwel een rechtszaak starten ofwel een oplossing in der minne bereiken. Daarom gingen we de voorbije week rechtstreeks in overleg met Aquafin in een ultieme poging om tot een oplossing te komen. En we bereikten gelukkig een akkoord, waardoor de aannemer gisteren al meteen van start ging met het herstel van de ondergrondse waterleiding en het voetpad."





De gemeente Glabbeek levert de materialen en Aquafin betaalt de aannemer voor het herstel. (VDT)