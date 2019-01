Eetzaal in een nieuw kleedje vdt

28 januari 2019



In Vrije basisschool de Duizendpoot in Bunsbeek is er sinds kort geen stress meer in de eetzaal. Geïnspireerd door een artikel in Klasse kreeg het eetzaalmoment een ware metamorfose.

De eetzaal werd gezelliger ingericht door tafels anders te schikken, extra planten en sfeerverlichting. Kinderen spreken nu van ‘ons restaurant’. De kinderen mogen zelf kiezen wanneer ze gaan eten, waar ze gaan zitten en met wie en wanneer ze buiten gaan spelen. De school kiest er bewust voor om de kinderen te leren keuzes maken en verantwoordelijkheid te nemen. Eerder dit jaar werden daarom ook de klassieke rijen na het belsignaal afgeschaft. De kinderen stappen na het belsignaal rustig naar de klas en kunnen meteen aan hun taken beginnen. Dit initiatief wordt door kinderen, leerkrachten en ouders zeer positief onthaald.