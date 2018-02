Eerste sleuteloverdracht is een feit 15 februari 2018

Voor het eerst in de geschiedenis van Glabbeek vond de ceremonie van de sleuteloverdracht plaats op het gemeentehuis. "Het is de traditie dat de burgemeester de week voor carnaval met een vrolijke officiële plechtigheid de sleutels van de gemeente voor de carnavalsdagen overdraagt aan de Prins Carnaval", zegt Peter Reekmans (Dorpspartij).





"Met cv De Gildegarde Glabbeek hebben we sinds dit jaar een eigen carnavalsvereniging, waardoor we voor de eerste keer deze ceremonie hebben gehad." De sleutel van de gemeente werd overhandigd aan Prins Patrick I en Prinses Yolanda I, die bovendien het eerste prinsenpaar van Glabbeek zijn.





(VDT)