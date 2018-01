Eerste serviceflats ingehuldigd 31 januari 2018

02u29 1 Glabbeek De eerste 28 serviceflats van residentie 't Fruithof in het centrum van Glabbeek, tussen de Dries en de Nieuwstraat, werden gisteravond officieel ingehuldigd door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), de directies van Vulpia woonzorg en B&R bouwgroep. Deze vormen samen met het nieuwe Vulpia woonzorgcentrum Den Boomgaard een landelijke woonzorgcampus.

"Begin deze legislatuur hebben we voor het eerst werk gemaakt van dit dossier en vandaag kunnen we al, dankzij inzet en dossierkennis, de eerste 28 serviceflats in gebruik nemen. We zijn als bestuursploeg meer dan ooit begaan met de toenemende vergrijzing van onze bevolking, waardoor deze eerste serviceflats dus absoluut niets te vroeg komen", zegt schepen van Senioren, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).





Eerste stap

De flats worden via een trage voetweg verbonden met het woonzorgcentrum, zijn voorzien van een parking voor 40 wagens en komen in een nieuw groen parkgebied te liggen. "Ze zijn een eerste stap voor bejaarden die nog gedeeltelijk zelfstandig kunnen wonen, maar waarvoor een aantal gemeenschappelijke diensten zoals bijvoorbeeld medische opvolging en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte noodzakelijk zijn", aldus OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a). "Qua toegankelijkheid is er volledig afgestemd op de noden van senioren en vanuit het woonzorgcentrum zal er 24 op 24 uur een oproepsysteem en dienstverlening zijn voor de bewoners van de flats."





Mensen die interesse hebben om een serviceflat te kopen, kunnen voor meer informatie of bezichtiging terecht bij de B&R bouwgroep op het nummer 014/44.38.80 of via e-mail naar info@benrgroep.be. Wie interesse heeft om er een te huren, kan terecht bij Vulpia op het nummer 016/46.92.00. (VDT)