Een knipoog naar ons dialect vdt

03 april 2019

17u18 0

Nu het dialect steeds meer onder druk komt, en bij een bepaalde generatie op sterven na dood is, wil de Heemkundige Kring Glabbeek ook dit stukje (taal)geschiedenis eens in de schijnwerper zetten. Zeker als de gewesttaal vervangen wordt door een soort tussentaal, die vis noch vlees is. Professor Danny Jaspers is onder meer voorzitter van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, die actief is zowel in Nederlands als in Belgisch Limburg. Hij dompelt de mensen onder in de wereld van ‘onze moedertaal’ op vrijdag 12 april om 19.30 uur in de gemeentelijke bib. De toegang is gratis.