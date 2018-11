Ecowerf reageert: “We doen er alles aan om schoolomgevingen voor en na school te vermijden” vdt

15 november 2018

16u37 0

Ecowerf zegt alles in het werk te stellen om schoolomgevingen voor en na schooltijd te vermijden in de planning van de afvalophalers. De intercommunale reageert hiermee op het protest in Glabbeek, waar er gisterenmiddag chaos ontstond tijdens de afvalophaling aan het einde van de halve schooldag in De Duizendpoot in Bunsbeek.



Burgemeester Peter Reekmans dreigde met het uitvaardigen van een verbod, als Ecowerf de planning niet zou aanpassen. “Onze huisvuilwagen heeft gisteren inderdaad in de schoolomgeving afval ingezameld”, geeft Jos Artois, diensthoofd communicatie Ecowerf toe.



“We stellen alles in het werk om de schoolomgevingen voor en na school te vermijden. In dit geval zullen we met de betrokken chauffeur in gesprek gaan met de bedoeling ook in Glabbeek de schoolomgeving steeds te vermijden bij het begin en einde van de schooldag.”