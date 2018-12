EcoWerf past ophaalrondes voor afval aan Inwoners dienen afval voor 7uur buiten te zetten! Kristien Bollen

03 december 2018

Afvalintercommunale EcoWerf zal de ophaalrondes van afval in Glabbeek aanpassen om de schoolomgevingen te vermijden bij begin en einde van de schooltijd. Het afval zal hierdoor in sommige straten vroeger op de dag worden ingezameld dan vandaag. EcoWerf vraagt om het afval buiten te zetten op de dag van de ophaling uiterlijk voor 7 uur ’s morgens of de avond ervoor na 20 uur. Het is belangrijk dat afval tijdig buiten staat zodat de chauffeurs en laders van EcoWerf het kunnen ophalen. De gemeente wil vermijden dat afval dat te laat wordt buitengezet zou blijven staan.