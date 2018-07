Echtpaar Davy en Sigrid winnen Glabbeek Loopt 13 juli 2018

De 10 kilometer van 'Glabbeek Loopt 2018' werd gewonnen door Davy Seghers, de echtgenoot van Sigrid Vanden Bempt, uit Glabbeek met een tijd van 38 minuten en 27 seconden. Naast Davy Seghers werden bij de masters Jessy Beelen en bij de seniors Kobe Vanderstukken en Roos Dasque de winnaars. De 5 kilometer - de Sigrid's Run - werd gewonnen door de master Sigrid Vanden Bempt in een tijd van 21 minuten en 21 seconden. Jan Vos werd winnaar bij de masters en bij de seniors haalden Ruth Sonck (dames) en Niels Adang (heren) het. De winnaars kregen hun trofee uit handen van burgemeester Peter Reekmans, sportschepen Hilde Holsbeeks en mede-organisator Michel Willems. "Ondanks het warme weer namen er toch nog ruim 110 deelnemers deel aan 'Glabbeek Loopt 2018'", zegt schepen Holsbeeks. "Op zaterdag 23 maart 2019 staat al een volgende loopwedstrijd in Glabbeek op de agenda. Wij slaagden er namelijk in om de Urban Run naar onze gemeente te halen."





(VDT)