Dubbel zoveel aanvragen voor mantelzorgpremie

16 februari 2019

13u37

Sinds de invoering van de nieuwe mantelzorgpremie merkt men in Glabbeek een verdubbeling van het aantal mantelzorgers op, die een aanvraag deden. In 2010 werden er 76 gemeentelijke mantelzorgpremies uitbetaald, in 2018 steeg dit naar 153 premies. “Dat heeft te maken met de hervorming van deze premie”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Van 2010 tot 2012 was er onder het vorig bestuur een mantelzorgpremie van 50 euro die in 2012 verhoogd werd tot 60 euro. Onder het huidig Dorpspartijbeleid werd de mantelzorgpremie onderverdeeld in 4 categorieën met premiebedragen van 60 euro tot 270 euro. De hoogte van de premie hangt af van het feit op de mantelzorger al een maandelijkse vergoeding van 130 euro krijgt via de Vlaamse Zorgverzekering of niet en of de zorgbehoevende alleen woont of inwoont bij de mantelzorger.”