Drinkbus voor kinderen 15 mei 2018

02u52 0

Op initiatief van schepen Kris Vanwinkelen en schepen Hilde Holsbeeks (beiden Dorpspartij) krijgen alle kleuters en leerlingen van de drie scholen in Glabbeek een gratis drinkfles cadeau. "Glabbeek is een van de Vlaams-Brabantse gemeenten die het charter drinKraantjewater ondertekende. Door onze 600 kleuters en leerlingen de komende weken een hervulbare drinkfles cadeau te doen, willen we hen motiveren om kraantjeswater mee naar school te nemen. De drinkflessen kunnen in de scholen gratis bijgevuld worden. We verminderen in een klap ook het afval van petflessen en andere drankverpakkingen." (VDT)