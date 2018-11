Dorpsplan 2.0 in januari van start De eerste prioriteiten van de nieuwe Dorpspartijbestuursmeerderheid starten op in 2019 Kristien Bollen

08 november 2018

15u44 1

Vanaf 2 januari 2019 bestaat de meerderheid in de gemeenteraad van Glabbeek voor het eerst in de geschiedenis uit één partij. De Dorpspartijmeerderheid krijgt dan maar liefst 12 van de 17 zetels in de gemeenteraad. Het beleidsplan 2019-2024 wordt integraal het financieel berekend verkiezingsprogramma van de Dorpspartij: het dorpsplan 2.0.

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Als we één ding geleerd hebben uit de vorige legislatuur, is het net dat je enkel op amper 6 jaar tijd enorm veel kan realiseren als je bij de start van de legislatuur onmiddellijk de grote dossiers opstart. De absolute prioriteiten uit ons dorpsplan 2.0 waarmee we onmiddellijk begin 2019 mee van start zullen gaan zijn: de duurzame en energiezuinige verbouwing van het gemeentehuis (met de integratie van het OCMW in het huidig gemeentehuis) en de vernieuwing van de hele site rond het gemeentehuis. Naast de bouw van de nieuwe sociale woonwijk de Melkroos komt er op de site rond het gemeentehuis een nieuwe parking, een terras voor jeugdhuis de Bunker en speelgelegenheid voor Bunker Jeugd. Ook de bouw van de nieuwe woonwijk Baekveld, waar onder andere 30 sociale woningen komen zal volgend jaar eindelijk van start kunnen gaan. De verdere renovatie en het volledig asbestvrij maken van het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat met de aanleg van een nieuwe parking voor de evenementenhal Hangaar 44, de bouw van een nieuwe loods voor de dienst openbare werken en de aanleg van een skatepark zijn dossiers die volgend jaar verder afgewerkt worden. De aanleg van een speelbos in Zuurbemde zal in 2019 opgestart worden. En het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever wordt volledig gerenoveerd, waarvan het dossier nog dit jaar zal opgestart worden.

“Op vlak van verkeersveiligheid, mobiliteit en openbare werken wordt het financieel berekend wegenmeerjarenplan 2019-2030 consequent jaar na jaar ambitieus verder afgewerk”, zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Hierbij krijgt de aanleg van het nieuw lokaal fietsroutenetwerk met nieuwe fietspaden in maar liefst 10 straten en het verkeersveiliger maken van de schoolomgevingen in Kapellen en Bunsbeek absolute prioriteit. We gaan in 2019 onmiddellijk van start met de vernieuwing en verkeersveiliger maken van deze twee schoolomgevingen en starten met de aanleg van nieuwe fietspaden in de Butschovestraat, Hoeledenstraat en de Craenenbroekstraat. Ook de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan zal volgend jaar onmiddellijk opgestart worden. En prioritair worden enkele belangrijke dossiers tegen wateroverlast opgestart.”