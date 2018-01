Dorpspartij verkoopt wafels voor lokaal goed doel 02u32 2 Foto Bollen

De Dorpspartij verkocht tijdens haar jaarlijkse actie 500 dozen wafels aan de Spar-supermarkt in het centrum van Glabbeek en zorgde zo voor een mooie winst van ruim 1.000 euro voor een lokaal goed doel: de ziekenzorgkernen van Samana die in Glabbeek actief zijn. Cindy Willems, de echtgenote van schepen Matthias Mertens, was dit jaar meter van de actie.





"Door de revalidatie van Matthias weet ik beter dan wie ook hoe belangrijk en kostbaar hulp en steun zijn als je een langdurig zieke partner hebt. Ik ben blij dat we met de Dorpspartijploeg ruim 1.000 euro kunnen schenken uit de wafelverkoop. Dit bedrag gaat integraal naar de vijf ziekenzorgkernen van Samana die in onze deelgemeenten actief zijn. De vrijwilligers van deze ziekenzorgkernen leveren enorm waardevol werk voor de talrijke ouderen en zieken in ons dorp."





(VDT)