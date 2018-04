Dorpspartij te gast bij Natuurpunt 18 april 2018

02u46 0

Een ruime delegatie van de Dorpspartij ging langs op het Hagelands ontbijt met wandelingen door het natuurgebied de Paddepoel in Bunsbeek, een organisatie van Natuurpunt.





"Deze legislatuur werd er al een biodiversiteitscharter en bijencharter afgesloten en samen met Natuurpunt een natuureducatief pad, een insectenhotel en vogelkijktoren gerealiseerd in de Paddepoel," zegt schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "En intussen gingen we van start met het aanplanten van een nieuw bos van maar liefst vijf hectare in de Beemden en Zuurbemde dat we via nieuwe wandelwegen nog meer toegankelijk zullen maken voor wandelaars en fietsers."





(VDT)