Dorpspartij lanceert 'het dorpsplan 2.0' 21 april 2018

Dorpspartij is klaar met haar verkiezingsprogramma, dat de naam 'het dorpsplan 2.0' meekrijgt. "Daarin voorzien we opnieuw voor ruim zes miljoen euro aan investeringen. Om dit beleid te realiseren, zullen we opnieuw een fors pakket aan subsidies naar Glabbeek halen", kondigt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan.





"In 'het dorpsplan 2.0', dat alle inwoners in juni in hun brievenbus zullen krijgen, ligt de nadruk op verder bouwen aan ons dorp zoals iedereen intussen de voorbije jaren gewoon is van ons. Met onze sterke ploeg willen we de komende zes jaar met even veel inzet, dossierkennis en dienstbaarheid verder doen met wat we bezig zijn", vult lijstduwer Kris Vanwinkelen aan. (VDT)