Dorpspartij is klaar met volledige lijst 01 februari 2018

De Dorpspartij is als eerste in het Hageland klaar met de volledige lijstvorming voor de komende verkiezingen. "Met meer dan 500 leden, een partijbestuur van ruim 45 bestuursleden en acht gemeenteraadsleden hebben we als een van de weinige partijen geen gebrek aan kandidaten", zegt burgemeester Peter Reekmans, die lijsttrekker en dus kandidaat is om zichzelf op te volgen. Eerste schepen Kris Vanwinkelen is de lijstduwer. Reekmans wordt gevolgd door schepenen Hilde Holsbeeks en Hans Hendrickx, gemeenteraadslid Simon Vandermeulen en OCMW- en gemeenteraadslid Yvette Sterkendries. "We rekenen op een sterke mix van 14 vaste waarden en 3 nieuwkomers", aldus Reekmans. "Na Yvette komen Katrien Veulemans-Ceuleers, Jonas Vangroenendael, Katrien Vanherck, Tom Struys, Cindy Huybrechts, Vera Jonckers, Ronny Vergeylen, Jacqueline Depré, Ann Vaes, Bart Vanstockstraeten en Michel Willems aan de beurt. Binnenkort krijgt elke inwoner ons financieel berekend verkiezingsprogramma Dorpsplan 2.0 in de brievenbus waarin we op voorhand zullen zeggen welk beleid we gaan voeren en wat hiervan de kostprijs is." (VDT)