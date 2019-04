Doe mee met Vlaanderen Feest en maak kans op een feestcheque Kristien Bollen

05 april 2019

17u10 2

Spreekt het idee u aan om een feest voor uw straat of buurt of vanuit uw plaatselijke vereniging te organiseren in het weekend van vrijdag 28 tot zondag 30 juni, de Vlaamse feestweek van donderdag 4 tot woensdag 10 juli en uiteraard donderdag 11 juli 2019. Doe dan met uw straat, buurt of vereniging in Glabbeek mee aan Vlaanderen Feest en maak kans op een feestcheque 175 euro. Schepen van feestelijkheden Hans Hendrickx (Dorpspartij): “Bij buurtinitiatieven is vereist dat ze alle bewoners van de straat, de straten of de wijk waarop ze zich richten, welkom zijn. Van andere activiteiten door lokale organisaties wordt verwacht dat ze geen besloten karakter hebben voor bv. alleen leden, maar een algemeen publiek uitnodigen. De initiatieven mogen geen competitief, partijpolitiek of commercieel karakter hebben. Maar verder krijgt de creativiteit van de organisatoren volop vrij baan voor de concrete invulling. feestcheque bestaat dan uit een tussenkomst tot max. 175 euro in een aantal realisatiekosten na afloop. Kosten voor bv. infrastructuur en materiaal of prestatievergoedingen voor een optreden en dergelijke, komen via de feestcheque in aanmerking voor recuperatie.”

Let op: geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. De opties op een feestcheque worden daarom toegekend volgens het principe “wie eerst komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod. Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap! Alle info en aanvragen: www.vlaanderenfeest.eu