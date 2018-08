Discussie over paal in de Schoolstraat 28 augustus 2018

02u26 0 Glabbeek Oppositiepartij CD&V plaatste op haar Facebookpagina een foto van een verkeersbord dat pal voor de inrit van een woning in de Schoolstraat in Bunbseek staat.

"Ondanks dat de Dorpspartij er prat op gaat heel wat verkeersdeskundigen in huis te hebben, lijkt dit ons toch niet zo verstandig", klinkt het in het onderschrift. Vanuit de Dorpspartij kwam er meteen reactie. "De eigenaar, die in dit verhaal betrokken is, verplaatste de voorbije maanden de inrit van zijn woning waardoor het zone 30 bord, dat al 10 jaar op deze plaats staat, verplaatst moest worden", zegt burgemeester Peter Reekmans. "Begin juni werd deze verplaatsing goedgekeurd door het gemeentebestuur en werd aan Infrax de opdracht gegeven om de uitvoering te doen. Die gebeurde gisteren, net na de verspreiding van het nieuws door de oppositiepartij op Facebook." Davy Andries, de eigenaar, bevestigde het verhaal van De Dorpspartij op Facebook. "Wie staat er nu voor paal?", besluit Reekmans. (VDT)