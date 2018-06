Diamanten huwelijksjubilarissen vieren mee 60 jaar Atomium 19 juni 2018

Voor 60 jaar Atomium kreeg de gemeente Glabbeek een uitnodiging om samen met alle koppels die in 1958 in het huwelijk traden, te komen vieren. Philemon en Bertha Vertommen-Van Nerum en Roger en Paula Reniers-Jonckers, twee diamanten huwelijksjubilarissen, gingen op deze uitnodiging in.





(VDT)