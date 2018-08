Diamanten huwelijk voor Paula en Roger 14 augustus 2018

02u23 1

Roger Reniers (82) en Paula Jonckers (81) uit de Glabbeekse deelgemeente Zuurbemde kregen felicitaties voor hun 60ste huwelijksverjaardag. Roger is vandaag nog steeds actief als sportmasseur en was ook jarenlang actief bij STVV, Paula was huisvrouw. Ze kregen twee dochters, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Van de gemeente kregen ze een geschenkmand met streekproducten. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) overhandigde hen namens de koning en koningin een felicitatiebrief voor hun diamanten huwelijksjubileum.





(HCH)