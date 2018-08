Diamanten huwelijk voor familie Kempeneers 30 augustus 2018

Richard Kempeneers (82) en Maria Laermans (82) hebben hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Richard was voor zijn pensioen jarenlang actief als ambtenaar op de dienst financiën en in het Congomuseum in Tervuren en Maria was notarisklerk. Zij hebben een dochter, drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Richard is bovendien de zoon van Jozef Kempeneers die soldaat was tijdens WO I en een van de mensen die de gemeente herdenkt in het kader van 100 jaar Groote Oorlog. Het koppel kreeg een geschenkmand met streekproducten overhandigd door een delegatie van het gemeentebestuur, net als een felicitatiebrief uit naam van de koning en de koningin.





(VDT)