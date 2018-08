Diamant voor Hector en Jozefa 02 augustus 2018

Terwijl Walter Kestens Suikerrock in goede banen leidde, vierden zijn ouders feest in Bunsbeek. Hector (83) en Jozefa (80) traden 60 jaar geleden in het huwelijksbootje. Ze kregen zeven kinderen en de familie is intussen uitgebreid met 22 kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.





Hector startte trouwens met één werkman het montage- en constructiebedrijf Kestens op in de Kliniekstraat in Tienen. Intussen is het bedrijf in handen van zijn zonen en groeide Kestens Groep uit tot een firma met ruim 1.000 werknemers.





(HCH/VDT)