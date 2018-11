Deelnemers Glabbeek Winkelt ontvangen hun milieuvriendelijke winkeltas vdt

16 november 2018

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke middenstandsraad organiseerden met Glabbeek Winkelt een wedstrijd waarbij iedereen die winkelt in Glabbeek een stevige, duurzame en mooie winkeltas in stof met de hippe bedrukking 3380, 3381 en 3384 (de postcodes van Glabbeek) kon winnen. “De wedstrijd liep in september bij alle deelnemende handelaars in Glabbeek en op het einde van de actie werden 300 winkeltassen onder de deelnemers verloot. Momenteel krijgen alle winnaars hun winkeltas overhandigd”, aldus schepen van Middenstand Johnny Reweghs (sp.a).

“Met de acties van Glabbeek Winkelt willen we als gemeente winkelen bij onze middenstanders stimuleren en tegelijk mee ons steentje bijdragen in de bewustwordingscampagne over de impact van ons gebruik van plastic op het milieu en onze gezondheid”, voegt schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij) eraan toe. “Deze milieuvriendelijke winkeltassen in stof zullen vooral zorgen dat er minder plastic zakken in onze gemeente gebruikt worden.”

