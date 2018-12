De Warmste Week levert 194 euro op vdt

18 december 2018

De lokale afdeling van de N-VA in Glabbeek nam deel aan De Warmste Week van Studio Brussel. Vzw Het Raster is het goede doel dat dit jaar door de N-VA werd uitgekozen. Het Raster begeleidt en ondersteunt personen met autisme maar ook de mensen in hun nabije omgeving. Enkele bestuursleden gingen op pad en verkochten zakjes snoep. “Hoewel het een kleine actie was, zijn we er toch in geslaagd om een opbrengst van 194 euro te realiseren. Dit bedrag wordt integraal doorgestort aan De Warmste Week van Studio Brussel”, aldus voorzitter Katrien Everaert.