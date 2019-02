De Pluim 2019 gaat naar Clément Vandervelpen vdt

01 februari 2019

12u59 0

Op de CD&V nieuwjaarsreceptie werd voor het derde jaar op rij een pluim aan een inwoner van Glabbeek gegeven, die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maakt voor de gemeenschap. Dit jaar ging De Pluim naar Clément Vandervelpen uit Glabbeek. Clément is medeoprichter van zaal Glazuur en is ondertussen meer dan 40 jaar voorzitter van de vzw Glazuur. Al die tijd zorgt hij voor de boekingen, de administratie en nog veel meer voor deze parochiezaal. De Glazuur is de favoriete plaats voor zeer veel verenigingen die er terecht kunnen voor hun activiteiten. “Clément draagt op deze wijze bij tot de groei en bloei van talrijke verenigingen van binnen en buiten de gemeente Glabbeek”, aldus CD&V.