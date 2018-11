De Kloemp viert Sinterklaas vdt

22 november 2018

De Sint komt op 24 november naar jeugdhuis De Kloemp op het Dorpsplein van Bunsbeek. En hij neemt zijn pieten mee. Om 14 uur gaan de deuren open en worden de 90 ingeschreven kinderen klaargestoomd door het kinderdiscoteam. Deze hippe danscoaches studeren samen met de mama’s, papa’s en kinderen, hun dansmoves in. Sinterklaasliedjes worden zonder blikken of blozen uit volle borst meegezongen. “Wanneer de Sint in aantocht is, worden de pietenmutsen mooi gezet, zingen we met veel overtuiging en dansen we alsof ons leven er van af hangt. We voorzien immers graag wat lekkers voor iedereen”, zegt Wim Sinap. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.