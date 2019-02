De Kloemp viert heel 2019 haar veertigste verjaardag vdt

14 februari 2019

10u24 0 Glabbeek Jeugdhuis De Kloemp bestaat veertig jaar en dat wordt het komende jaar gevierd met tal van extra activiteiten. Op 14 september vormt het galabal de kerst op de taart van het feestjaar.

Een jeugdhuis, in een klein dorp als Bunsbeek, hoort tussen de mensen te staan. Zo is het destijds ontstaan: op Bunsbeek Dorp, en zo bestaat het nog steeds, zij het dan nu aan het dorpsplein. “Wekelijkse ontmoetingen op vrijdagavond houden het vuur brandend in het jeugdhuis en het enthousiasme van onze werking wordt aangewakkerd op onze activiteiten”, zegt Nele Donvil.

Dit jaar schakelt het jeugdhuis nog een versnelling hoger, want het is tenslotte een feestjaar. Niet minder dan 40 jaar geleden werd de Kloemp immers opgericht als KLJ van Bunsbeek in het duivenkot boven de parochiezalen. “Naargelang de tijd vorderde en de populariteit groeide, spraken enkele jongelingen hun connecties aan, wat ervoor zorgde dat de groep enkele jaren later kon verhuizen naar de lokalen aan de oude jongensschool, waar we tot op heden nog steeds gevestigd zijn”, aldus Nele.

Het jaarprogramma gaat op 9 maart van start met een carnavalsfuif met optreden van DJ Kevin. Verder staan een oud-ledenavond op 16 maart, een springkastelenfestival met open podium op 20 april, een muziekquiz op 21 april, een opentoogdag tijdens De Kloemp Kiest op 26 mei, een rommelmarkt op 15 augustus, een heus galabal op 14 september, een Halloweenfuif op 31 oktober en een Sinterklaasfeest op 30 november gepland. Op de Facebookpagina van De Kloemp kan je steeds extra activiteiten, zoals voetbaluitzendingen en karaoke avonden terugvinden, net als de geplande uitstappen en spontane ‘mooi-weer-namiddagen’. De Kloemp is elke vrijdag open vanaf 20 uur. Iedereen is hier welkom.