De Kleine Wereld helpt graag mee aan een proper Kapellen

25 februari 2019



De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van juffen Lindsey en Melissa van De Kleine Wereld in Kapellen werkten de afgelopen week rond milieu. Daarbij zagen ze dat er mensen onbezonnen rommel achterlieten op en naast de straat. Om de kinderen hiervan extra bewust te maken, trokken de leerkrachten met hun klas de straat op om zwerfvuil te verzamelen. Na enkele uurtjes was het centrum van Kapellen weer helemaal netjes. “Hopelijk kan dat zo blijven, want afval op straat is niet ok”, klonk het. Op deze manier kan ook een kleine dorpsschool haar steentje bijdragen aan de klimaatkwestie.