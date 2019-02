Gesponsorde inhoud De Duizendpoot zegt ‘neen’ tegen pesten vdt

28 februari 2019

VBS De Duizendpoot werkt deze week rond diversiteit. Op woensdag stond ‘niet pesten’ in de kijker. De gemeente Glabbeek overhandigde elk kind een bandje ‘ik kies kleur tegen pesten’. “Daarna dansten we met alle leerlingen van de school de move tegen pesten van Ketnet”, zegt directeur Annemie Everaerts. “Want in De Duizendpoot vinden we pesten onaanvaardbaar!”