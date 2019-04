De Dorpspartijmeerderheid gaat maar liefst 3.5 miljoen euro investeren in nieuwe fietspaden Kristien Bollen

01 april 2019

Het dossier voor het bovenlokaal fietsroutenetwerk werd door de provincie Vlaams Brabant goedgekeurd in 2016. Onmiddellijk na de goedkeuring werd het dossier voor een nieuw lokaal fietsroutenetwerk in de gemeente opgemaakt en goedgekeurd zodat er voor 2025 nieuwe en veiligere fietspaden in maar liefst 10 straten die aansluiten op de fietspaden van de buurgemeenten zullen gerealiseerd worden.

Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen (Dorpspartij): “Het nieuw lokaal fietsroutenetwerk is een belangrijk onderdeel van het nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan 2.0 en fietsplan. Gans dit fietspadenproject realiseren we bovendien met 80% subsidies uit het Vlaams Fietsfonds. In totaal investeren we de komende jaren ruim 3.5 miljoen euro in nieuwe fietspaden, waarvoor de gemeente slechts 20% of 700.000 euro dient te investeren.”

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “De aanleg van nieuwe fietspaden voorzien we gespreid over vijf jaar in de Butschovestraat, de Rode, Zuurbemde, Boeslinter, de Hoeledensesteenweg, Hoeledenstraat en de Oplintersesteenweg. (Enkel deze straten komen in aanmerking voor subsidies uit het Vlaams fietsfonds omdat ze binnen het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk vallen). Maar we gaan ook nieuwe fietspaden realiseren in het tweede gedeelte van de Pepinusfortstraat, de Craenenbroekstraat en aan één zijde langs de verbindingsweg tussen het gemeentehuis en de sporthal. Deze bijkomende alternatieve fietsverbindingen zullen ons bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk versterken en fietsen in onze gemeente heel wat veiliger maken.”