Davy Segers wint Tweedorpenloop 05 juni 2018

De 14de editie van de Tweedorpenloop Glabbeek-Kortenaken was opnieuw een succes met 250 deelnemers. De wedstrijd werd in het leven geroepen door Michel Willems en wordt vandaag mee in goede banen geleid door het 10-mijlcomité Glabbeek in samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten van Glabbeek en Kortenaken. Davy Segers uit de Glabbeekse deelgemeente Kapellen mocht zich dit jaar met ruime voorsprong de winnaar noemen.











(VDT)