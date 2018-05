Dan toch groen licht voor wegen Baekveld 25 mei 2018

02u31 0 Glabbeek Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zet het licht op groen voor de wegeniswerken van de nieuwe verkaveling Baekveld. Het gemeentebestuur is blij. "Eindelijk is er een beslissing in de klachtenprocedure die de buurt met de steun van oppositiepartijen al bijna twee jaar voeren", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

De gemeenteraad keurde al op 14 juli 2016 de aanpassing van de buurtweg 38 naar een nieuwe straat doorheen de verkaveling goed.





"Twee buurtbewoners gingen hiertegen in beroep bij de provincie Vlaams-Brabant, die de beslissing van de gemeenteraad bekrachtigde", vertelt Reekmans. "En ook al wist men zeer goed dat verder procederen geen enkel nut had, toch ging men zelfs in beroep tot bij de minister. Daardoor deed deze hele klachtenprocedure het dossier bijna twee jaar vertragen." Minister zet nu in laatste beroep het licht op groen voor de wegeniswerken. Eindelijk kunnen we nu van start gaan met de wegeniswerken, maar ook met het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving in Bunsbeek."





Gemengde wijk

Het binnengebied Baekveld wordt een nieuwe gemengde woonwijk die bestaat uit een private wijk met 23 betaalbare koopwoningen en een aanpalende sociale wijk met 30 sociale huurwoningen. "Deze nieuwe woonwijk kadert perfect in ons gemeentelijk beleid van betaalbaar wonen, waarbij we vooral jonge gezinnen betaalbare woongelegenheid willen aanbieden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Natasja Ons (sp.a). "Het is trouwens te gek voor woorden dat mensen tegen de bouw van nieuwe woningen zijn op bouwgrond die in de kern van de bouwzone van Bunsbeek ligt." De gemeente verwacht nog klachten tegen de omgevingsvergunning voor de woningen. "Maar deze procedures kunnen het project maximaal nog enkele maanden vertragen, want intussen worden de wegeniswerken uitgevoerd. Ze zullen al na de zomer van start gaan", besluit Reekmans.





(VDT)