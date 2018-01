Dak varkensstal begeeft, 13 dieren laten het leven MOGELIJK BIJKOMEND ASBESTPROBLEEM DOOR KAPOTTE GOLFPLATEN KRISTIEN BOLLEN

19 januari 2018

02u31 3 Glabbeek In de Langeveldstraat in Bunsbeek bij Glabbeek kwam gisteren een zijgevel van een hooischuur naar beneden door de stormwind en viel op het dak van een varkensstal die hierdoor op zijn beurt deels instortte. 13 varkens lieten hierbij het leven en mogelijk is er ook een asbestprobleem door kapotte golfplaten.

De brandweer snelde ter plaatse en ging in eerste instantie aan de slag om wat puin te ruimen en zoveel mogelijk dieren te redden. Nadien stabiliseerde men de varkensstal. Uiteindelijk kon de brandweer 27 varkens levend vanonder het puin halen en lieten dertien varkens het leven, de resterende varkens werden onder quarantaine geplaatst omdat men vreest voor asbest.





Luc Degeest (42) was aan de slag op het familiebedrijf dat hij samen met zijn broer runt. Een familiebedrijf van vader op zoon, ruim meer dan 50 jaar. Nooit gebeurde er een noemenswaardig incident... tot gisterenmiddag.





"Zelf was ik aan de slag in de koeienstal", zegt Luc. "Toen ik naar de schuur kwam om voeder bij te halen, merkte ik meteen op dat er zoveel 'licht' binnen kwam. De zijgevel van de schuur was verdwenen...en was op de varkensstal terecht gekomen. Ik mag er eigenlijk niet aan denken, maar voor hetzelfde geld waren wij erin aan het werken. De varkens worden normaal tussen 10 en 12 gevoederd, maar we stonden wat achter met het werk omdat mijn broer bij de dokter moest. Een geluk bij een ongeluk dus. Het had veel dramatischer kunnen aflopen."





Bij aankomst merkte de brandweer dat de betonnen muur van de schuur deels door het dak van de stal was gegaan en vier van de tien boxen, telkens gevuld met tien varkens, bedolven waren onder puin en er zowel dode als levende varkens onder het puin lagen. De brandweerlui begonnen meteen zoveel mogelijk puin te ruimen. 27 varkens werden levend en wel vanonder het puin uit gehaald, maar ook dode en gekwetste varkens die door de dierenarts moesten geëuthanaseerd worden. In eerste instantie werd gevreesd voor een 20 à 30 varkens die het niet zouden overleven, maar mede door de snelle interventie van de brandweer bleef de dodentol bij dertien stuks. Nadien had brandweer nog de handen vol om de 'resterende' varkensstal te stabiliseren.





Metingen verricht

Het dak van de varkensstal bestond uit golfplaten die in stukken braken en gezien de leeftijd van het dak vreesde men voor asbesthoudende platen. De burgemeester, die ter plaatse kwam, overlegde met brandweer en gemeentediensten en vorderde een gespecialiseerde firma. Er werden meteen metingen verricht. Deze ochtend verwacht men hiervan de resultaten. Als blijkt dat het om asbesthoudende platen gaat, zal meteen een gespecialiseerde firma het puin ruimen. Voor de buurt is er niet meteen een probleem, de locatie van de stal is ingesloten in het bedrijf en het gaat niet om fijne deeltjes maar grote brokstukken. De varkens die het incident overleefden, moesten op aanraden van het FAVV (federaal voedselagentschap) in quarantaine geplaatst worden. Ook hier zal men nagaan of de varkens al dan niet met asbest besmet raakten.





Voor het familiebedrijf is dit dus een harde klap. "Tja, we mogen van geluk spreken dat hier niemand gewond raakte of zelfs erger. Dertien varkens dood... reken maar uit, aan ongeveer 200 euro per beest. Voor de andere varkens is het nog afwachten, als blijkt dat die in contact zijn geweest met asbest mogen die niet in de voedselketen terecht komen.... Er is ook nog eens het transport en de quarantaine. En daarbovenop kunnen we waarschijnlijk een hele tijd geen andere varkens 'opzetten' want we hebben hiervoor geen stal meer. De schade loopt in de duizenden euro's."