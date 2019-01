Cycling Team Glabbeek gehuldigd door wielerbond Stefan Van de Weyer

23 januari 2019

11u57 0 Glabbeek In de bondsgebouwen van Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant in Heverlee werd het Cycling Team Glabbeek gehuldigd tijdens de jaarvergadering. Dit naar aanleiding van hun puike organisatie voor het provinciale kampioenschap voor de vrouwelijke jeugd en alle categoriën tijdrijden.

Namens de wielerclub, die enorm begaan is met de Oost-Brabantse wielerjeugd, kwam bestuurslid Bart Peeters de hulde ontvangen. De provinciale titelstrijd organiseerden ze in het begin van voorbije herfst. Ook dit seizoen blijven ze actief actief koersen organiseren, immers op zondag 19 mei rijden de miniemen en aspiranten hun wedstrijd op een plaatselijke omloop in Glabbeek.