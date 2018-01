Cultuurcheque voor senioren 02u26 1

Het gemeentebestuur heeft zopas de nieuwe seniorencultuurcheque gelanceerd, die alle gouden, diamanten en briljanten huwelijksjubilarissen als cadeau krijgen.





"Hiermee kan men gratis deelnemen aan alle activiteiten in GC De Roos en de gemeentelijke seniorenactiviteiten", zegt bevoegd schepen Natasja Ons (sp.a). "De cheque heeft een waarde van 75 euro. Met dit cadeau willen we onze senioren vooral maximaal laten blijven deelnemen aan het sociale leven in onze gemeente. Alle huwelijksjubilarissen van 2017 krijgen deze week de eerste exemplaren als cadeau in hun brievenbus. Ook andere senioren kunnen de cheque kopen bij de gemeente aan het voordeeltarief van 50 euro in plaats van de werkelijke waarde van 75 euro." (VDT)