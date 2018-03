Containerpark asbestvrij gemaakt 14 maart 2018

Het containerpark in Glabbeek gaat in mei weer open voor het publiek. Een aannemer ging de voorbije weken van start met de verbouwingen en intussen werd de oude loods met asbest door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. "De loods van het containerpark werd afgebroken en hier komt een nieuw openluchtpark in de plaats", zegt schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Deze vernieuwing van het containerpark door Ecowerf kadert in het masterplan voor het gemeentelijk domein De Vaint en het asbestafbouwplan 2016-2030 van de gemeente Glabbeek." Het containerpark is het eerste deel van het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat dat intussen al volledig asbestvrij gemaakt werd. Binnenkort start ook de verbouwing van de evenementenhal en de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek zal op 2 mei het bestek goedkeuren voor de vernieuwing van de daken van de andere loodsen zodat deze allemaal voor eind 2019 asbestvrij zullen zijn. "De loodsen aan de rechterzijde van het domein worden afgebroken en maken plaats voor de nieuwe medische herstelcampus. Wij zijn het eerste gemeentebestuur dat na 20 jaar tijd tenminste het probleem grondig aanpakt en heel het domein asbestvrij maakt", besluit schepen Vanwinkelen. (VDT)