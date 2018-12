Conferentiesysteem voor raadszaal vdt

20 december 2018

08u17 0

Vanaf begin volgend jaar krijgt de raadzaal van het gemeentehuis een conferentiesysteem met 19 microfoons zodat van alle tussenkomsten tijdens de gemeenteraad een digitaal verslag zal opgemaakt worden. De voorzitter van de gemeenteraad kan centraal alle microfoons bedienen zodat elk gemeenteraadslid eerst het woord dient te vragen alvorens zijn of haar microfoon te kunnen aanzetten. “Door deze investering moet er geen tijdrovend schriftelijk verslag meer gemaakt worden van de gemeenteraadszittingen en zullen tegelijk de debatten in de gemeenteraden veel beter kunnen aangestuurd worden”, meent burgemeester Peter Reekman (Dorpspartij). “Daarnaast komt er ook vooraan in de raadszaal een groot scherm met ingebouwde beamer zodat dossiers tijdens de gemeenteraad geprojecteerd kunnen worden.” De investering heeft een kostprijs van ruim 15.000 euro.