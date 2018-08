Cheque van 750 euro voor een propere buurt 01 augustus 2018

De kinderen van De Springplank kregen onlangs een leuke verrassing. Ze namen het voorbije jaar deel aan de operatie proper van mooimakers.be waardoor ze meermaals de handen uit de mouwen staken voor een propere buurt. "De kinderen engageerden zich om met een beurtrol het zwerfvuil op het domein op te ruimen. En ook het zwerfvuil op straat in de buurt, op de Glazuurparking en langs de weg naar de gemeentelijke bibliotheek werd regelmatig opgeruimd", zegt schepen van Milieu Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Er kwamen nieuwe afvalbakken voor gescheiden afvalinzameling en er waren themalessen over afval en zwerfvuil voorkomen. Dankzij hun inzet mochten we een cheque van 750 euro in ontvangst nemen. In de toekomst streven we naar nog minder afval en blijven we ook hoog inzetten om zwerfafval te voorkomen. In dat kader krijgen alle kinderen in onze gemeente bij de start van het nieuwe schooljaar een gratis vulbare drinkfles en is alle drank in blikjes of andere drankverpakkingen niet meer toegelaten."





(VDT)