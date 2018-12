Celstraf uitgesproken na flessentrekkerij van brandstof Stefan Van de Weyer

20 december 2018

13u35 0 Glabbeek Een twintiger uit Sint-Niklaas werd op de Leuvense strafrechtbank bij verstek veroordeeld tot één maand cel en 1.600 euro boete. Hij had het immers aangedurfd om op 17 april 2018 te tanken zonder te betalen aan het Total tankstation op de Tiensesteenweg in Glabbeek-Zuurbemde ter waarde van ongeveer 50 euro.

Nadien maakte hij geen aanstalten om te betalen en koos hij het hazenpad met zijn Seat Toledo. Hij ging niet in op de uitnodiging tot verhoor bij de politie en verscheen evenmin voor de rechter. “Hij heeft een negatief strafverleden. Sinds zijn minderjarigheid kwam hij in aanraking met gerecht. Hij liep al verschillende veroordelingen op voor drugmisdrijven en verkeersovertredingen”, lichtte de rechter toe in het vonnis.

Indien de boete van 1.600 euro niet of onvolledig wordt betaald, staat de Oost-Vlaming nog een extra twee maanden cel te wachten.