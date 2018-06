Celstraf en boete voor poetsvrouw die dure zonnebril steelt 06 juni 2018

Een poetsvrouw is door de Leuvense strafrechter bij verstek veroordeeld tot drie maanden cel en 400 euro boete. Ze had op 27 juni 2016 een zonnebril van het dure merk Linda Farrow (waarde: 600 euro) gestolen in Kapellen bij een van haar werkgevers. De bewoonster merkte de verdwijning op en verdacht de poetsvrouw. De beklaagde verklaarde dat ze de bril had gekregen omdat ze die dag onderhoudsproduct in het oog had gekregen. Finaal gaf ze de zonnebril aan de politie, die hem teruggaf aan de eigenares. Ze stuurde haar kat naar de zitting. Omdat ze al meermaals in aanraking kwam met het gerecht, vond de rechter een effectieve celstraf opportuun . (SVDL)