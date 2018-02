CD&V schenkt cheque aan Zorgcirkels Jong Dementie 17 februari 2018

De jaarlijkse goede doel-actie van CD&V in Glabbeek, de Kerststerrenverkoop, leverde 1.650 euro op. Tijdens de nieuwjaarsreceptie overhandigde de partij dit bedrag aan Kristel Denruyter uit Kapellen, coördinator van Zorgcirkels Jong Dementie. In haar dankwoord pakte Kristel uit met enkele pakkende getuigenissen van op haar werkveld. Zorgcirkels Jongdementie zorgt voor dagopvang en aangepaste activiteiten wat de zorg voor de partners en families wat draaglijker maakt. "We zijn ervan overtuigd dat onze steun aan de Zorgcirkels Jongdementie zeer goed besteed is", besloot Herman Arnauts van CD&V.





(VDT)