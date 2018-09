CD&V maakt haar kandidaten bekend 05 september 2018

02u24 0 Glabbeek CD&V Glabbeek heeft haar kandidatenlijst voorgesteld. Lijsttrekker is Herman Arnauts. Hij is bijzonder tevreden over de invulling van de lijst.

"Het is een zeer goede mix van kandidaten met heel wat politieke ervaring, aangevuld en versterkt door een flinke scheut jong en vernieuwend bloed. Zo zijn er de gemeenteraadsleden Maria Saelmaekers (lijstduwer), Georges Arnauts, Greet Holsbeek en Bernadette Coeckelberghs, de huidige OCMW-raadsleden, Bart Hendrickx, Eric Gijsermans en Dirk Fremaut en met Francine Vandeput en André Camps hebben we een degelijke seniorenafvaardiging. Het nieuwe bloed wordt aangereikt door maar liefst zeven jongere nieuwkomers: Melissa Kempeneers en Kristel Menu uit Bunsbeek, Kristel Vangoidsenoven en Rein Massart uit Kapellen, Magali Nys en Floris Arnauts uit Wever en tot slot Stijn Veulemans uit Glabbeek. Het zijn stuk voor stuk kandidaten met een ruime sociale verankering die, mede door hun professionele ervaring, zeer goed weten wat de noden van de mensen in onze kleine plattelandsgemeente zijn." (VDT)