CD&V Glabbeek schenkt cheque aan OverKop-Huis

30 januari 2019

10u16

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van CD&V Glabbeek wordt traditioneel ook de cheque voor het goede doel overhandigd en dat was dit jaar niet anders. “Het was CD&V Glabbeek die een zestal jaar geleden als eerste partij in Glabbeek met een goede doelactie tijdens De Warmste Week startte”, zegt Herman Arnauts. “De Kersterrenverkoop is ondertussen uitgegroeid tot een gewaardeerde klassieker. Dit jaar konden we mooie som van 1.000 euro schenken aan het OverKop-huis in Tienen. Hier kunnen jongeren die het even ‘moeilijk’ hebben, tot rust komen of een luisterend oor vinden.” Annelies Peeters van het OverKop-huis kwam de cheque in ontvangst nemen uit de handen van Kristel Vangoidsenoven. Annelies lichtte in haar dankwoord nog kort de werking van de OverKop-huizen toe, zodat alle aanwezigen er zich konden van vergewissen dat hun bijdrage goed besteed zal zijn.