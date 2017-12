Camera's schuiven op naar kruispunten N29 02u32 0 Glabbeek Twee flitspalen zullen verplaatst worden om enkele kruispunten van de steenweg N29 in het centrum van Glabbeek en Bunsbeek veiliger te maken.

"Het gaat om het kruispunt Tiensesteenweg/Schoolstraat/Bunsbeekdorp en Tiensesteenweg/Grotestraat/Zuurbemde", zegt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij). "Op beide kruispunten zijn er belangrijke oversteekplaatsen die we nu extra gaan beveiligen door er onbemande flitscamera's te plaatsen. Het gaat evenwel niet om extra camera's. De camera die nu nog ter hoogte van de sporthal in Glabbeek staat, komt ter hoogte van het kruispunt aan het filiaal van BNP Paribas Fortis te staan. De onbemande camera die nu langs de steenweg in Bunsbeek in de zone 70 staat en daar eigenlijk geen nut heeft, schuift op tot net voor het kruispunt met de Schoolstraat. Deze maatregelen kaderen in het gemeentelijke plan om de N29 veiliger te maken."





Het dossier werd vorige week goedgekeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. De flitspalen verhuizen in de eerste helft van 2018. (KBG)